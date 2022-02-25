Путина и Лаврова включат в санкционные списки ЕС

Президент РФ Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров окажутся в санкционных списках Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В новом черном списке Евросоюза, уточнил ТАСС, 26 россиян. Боррель не исключил, что в ближайшие дни против РФ введут новые санкции.

Среди утвержденных мер, добавило РИА «Новости», нет отключения России от SWIFT. Одноак в Евросоюзе все еще не отказались от этой идеи и могут рассмотреть ее в будущем.