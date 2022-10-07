Западу напомнили о прошлых провалах на фоне украинского кризиса | 360°

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Западу напомнили о прошлых провалах на фоне украинского кризиса

Немецкий журналист Штейнгарт напомнил Западу о провалах на фоне украинского кризиса

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Западные страны неоднократно не сдерживали свои обещания и допускали политические просчеты, поэтому «победа» Украины сомнительна, считает обозреватель Focus Online Габор Штейнгарт.

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — отметил журналист.

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Он подчеркнул, что пришло время новой Европы. Теперь Брюссель обязан учитывать интересы России, добавил Штейнгарт. Для Германии Россия остается близким соседом и экономическим партнером, чего нельзя сказать про США. В этом ключевое отличие двух стран — в случае с ФРГ географический фактор игнорировать не получится.

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Аналогичное мнение ранее высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, прочный мир в Европе невозможен без участия России. Москва могла бы помочь построить общеевропейскую архитектуру безопасности. Однако внутри политической элиты в Германии идет борьба: не все разделяют точку зрения Меркель.

Германия

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Украина

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