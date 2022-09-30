Меркель призвала не отстранять Россию от создания общеевропейской архитектуры безопасности | 360°

Мир 30 сентября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Меркель призвала не отстранять Россию от создания общеевропейской архитектуры безопасности Экс-канцлер Германии Меркель призвала вовлечь Россию в архитектуру безопасности Европы РИА «Новости»

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Несмотря на разногласия, общеевропейскую архитектуру безопасности следует выстраивать с участием России. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила об этом на празднике в городе Гослар в Нижней Саксонии, сообщил RT.

«Даже если требуется выдержка, необходимо продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России», — сказала она.

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Меркель озвучила свою точку зрения о проведении спецоперации на Украине и мировом кризисе. Она заявила, что у Германии сейчас нет возможности сидеть сложа руки, однако при достаточном упорстве и эти трудности можно преодолеть.

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Бывший канцлер Германии в разное время высказывалась в поддержку России, и ее политику поддержал преемник — нынешний глава немецкого правительства Олаф Шольц. Меркель заявляла, что в прошлом попыталась наладить отношения с Россией и поддержала проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, политик выступила против запрета русской культуры.

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