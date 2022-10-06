Мир в Европе смогут достигнуть только при участии России — Меркель | 360°

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Мир в Европе смогут достигнуть только при участии России — Меркель

Экс-канцлер Германии Меркель: мир в Европе может быть достигнут только при участии России

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия играет важную роль для благополучия Европы. По ее мнению, от политики Москвы зависит очень многое. Слова Меркель передало агентство DPA.

Меркель приняла участие в праздничной церемонии, посвященной юбилею газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене. Она не упустила возможность и прокомментировала глобальную политическую обстановку, а также ситуацию в Европе.

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«Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России», — отметила немецкий политик.

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Экс-канцлер констатировала, что холодная война так и не закончилась. По ее словам, события на Украине стали «глубоким поворотным моментом». Она подчеркнула, что к заявлениям президента России Владимира Путина следует отнестись серьезно.

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц придерживается антироссийской риторики. Несмотря на разразившийся в ЕС энергетический кризис, глава немецкого правительства утверждает, что власти ФРГ смогут обеспечить энергобезопасность страны даже без российских энергоресурсов.

Ангела Меркель

Россия

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