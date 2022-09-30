Меркель призвала привлечь Россию к созданию архитектуры безопасности: что значат ее слова | 360°

Мир 30 сентября 2022, 21:26 Поделиться Telegram

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Viber Меркель отказала Европе в будущем без диалога с Россией. Но власти Германии к ней не прислушаются Политолог Солонников: Меркель стала антагонистом по отношению к властям Германии Источник фото: freepik

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без России нельзя продолжать работу над общеевропейской архитектурой безопасности. Она также призвала всерьез относиться к словам президента России Владимира Путина. По мнению экспертов, немецкий политик принадлежит к той части европейской элиты, которая не готова подчиняться США.

Меркель отметила, что для диалога с Россией понадобится много выдержки. Тем не менее экс-канцлер Германии осудила специальную военную операцию и назвала ее нарушением международного права.

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Ранее она призвала всерьез воспринимать заявление президента России Владимира Путина об использовании всех мер для защиты территориальной целостности и народа.

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«Нужно относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа. <…> Это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости — мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый», — заявила политик.

Контрэлита в Германии

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил «360», что заявление Ангелы Меркель стало демонстрацией того факта, что Европа не единая, и у нее нет однозначной позиции.

«Есть часть европейской элиты, которая выстраивала союз, самостоятельно пытаясь выйти из-под жесткого диктата США. Именно об этом говорил Владимир Путин. Страны пытались уйти от унизительной позиции второстепенных полуоккупированных государств», — отметил специалист.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев

Часть европейской элиты видит будущее континента как самостоятельного международного игрока. По мнению эксперта, этого Европа сейчас лишена. Европейский союз мог бы решать вопросы вместе с Россией и говорить о безопасности и коллективном договоре.

Солонников напомнил, что на континенте есть и другой взгляд. Европейские политики предпочитают подчиняться США, и получать от Соединенных Штатов теплые места. Их полностью устраивает это положение.

«Для них невозможен договор с Россией. Для них Россия должна быть уничтожена как потенциальная угроза нынешнему мироустройству. Они видят его только с доминированием США», — подчеркнул специалист.

Источник фото: РИА «Новости»

Нынешние власти Германии — антагонисты по отношению к Меркель. По словам Солонникова, в правительственную коалицию входит партия «Зеленые», которая придерживается проамериканской позиции. Канцлер Германии Олаф Шольц не обладает достаточной харизмой и волей, чтобы выстроить коалицию в рамках собственного мировоззрения.

«Он держится за сохранение коалиции и вынужден подыгрывать интересам „зеленых“. Если он не будет этого делать, то коалиция распадется и будут новые выборы. А кто там выиграет, мы не знаем. Если посмотреть на соседние страны, то выиграть должна „Альтернатива для Германии“», — заключил специалист.

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