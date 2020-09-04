Он отметил, что до текущего момента выступал за продолжение строительства, «несмотря на некоторые опасения».

«Но после отравления Навального Европа должна отреагировать. Я предлагаю немедленную заморозку строительства [газопровода] сроком на два года, то есть мораторий», — сказал Мерц.

Ранее с призывом закрыть проект «Северный поток — 2» выступила немецкая оппозиция. При этом власти ФРГ подчеркнули, что следует рассматривать эти ситуации отдельно, ведь газопровод — «чисто экономический вопрос».

Навальному стало плохо во время полета 20 августа, и он впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске. Спустя два дня мужчину госпитализировали в немецкую клинику «Шарите». Местная лаборатория нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок», утверждают власти Германии. Сам разработчик яда сильно удивился такому заявлению, ведь у вещества совершенно другие симптомы.