facebook_pixel
    04 сентября 2020, 20:37

    Немецкий политик призвал заморозить «Северный поток — 2»

    Арина Гудилова

    Немецкий политик, кандидат в лидеры партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он заявил в беседе с порталом Bild.
    Немецкий политик призвал заморозить «Северный поток — 2»

    Он отметил, что до текущего момента выступал за продолжение строительства, «несмотря на некоторые опасения».

    «Но после отравления Навального Европа должна отреагировать. Я предлагаю немедленную заморозку строительства [газопровода] сроком на два года, то есть мораторий», — сказал Мерц.

    Ранее с призывом закрыть проект «Северный поток — 2» выступила немецкая оппозиция. При этом власти ФРГ подчеркнули, что следует рассматривать эти ситуации отдельно, ведь газопровод — «чисто экономический вопрос».

    Навальному стало плохо во время полета 20 августа, и он впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске. Спустя два дня мужчину госпитализировали в немецкую клинику «Шарите». Местная лаборатория нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок», утверждают власти Германии. Сам разработчик яда сильно удивился такому заявлению, ведь у вещества совершенно другие симптомы.

    Новости SMI.FM