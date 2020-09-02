Оппозиция Германии требует прикрыть «Северный поток 2» из-за Навального

При этом ранее кабмин ФРГ уже высказывался на счет газопровода.

«Завершение строительства „Северного потока-2“ и дело Навального следует рассматривать отдельно. Первый вопрос — чисто экономический», — отметило правительство Германии.

Также сегодня по делу российского оппозиционера высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала «удручающей» новую информацию, полученную от лаборатории Бундесвера, и заявила, что Берлин проинформирует партнеров по ЕС и НАТО. Кроме того, канцлер считает Навального «жертвой преступления».

Сегодня в немецкий МИД был вызван российский посол Сергей Нечаев. Ему объяснили позицию Берлина и призвали Россию найти и наказать ответственных за произошедшее.

Однако, как считает депутат бундестага Вальдемар Гердт, главная цель создания информационного шума вокруг ситуации с Алексеем Навальным — это продление или усиление антироссийских санкций, с которыми не согласны граждане Германии. Об этом он заявил «360».