Мир 11 апреля 2023, 11:59 Неизвестные избили епископа УПЦ на Украине Союз православных журналистов сообщил об избиении епископа УПЦ Никиты на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группа неизвестных избила епископа Коломыйского и Ивано-Франковского канонической Украинской православной церкви Никиту. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

«Беспредел! Епископа Коломыйского и Ивано-Франковского Никиту избили вечером в понедельник. На Украине начали избивать священников на улице, при этом власть всячески подстрекает к расправе, а не пресекает это», — говорится в сообщении.

Реклама

Ситуация вокруг УПЦ на Украине накаляется с каждым днем, сторонники раскольнической Православной церкви Украины лишают представителей УПЦ права аренды земли и захватывают их храмы. На прошлой неделе такие решения приняли власти Каменец-Подольского, Луцка и Хмельницкого, писал RT.

Также в марте украинские власти расторгли договор с УПЦ на аренду здания Киево-Печерской лавры, потребовав от священнослужителей покинуть обитель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекала Запад в том, что они предпочитают не замечать нападки на УПЦ на Украине.