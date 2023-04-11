11 апреля 2023, 11:59
Неизвестные избили епископа УПЦ на Украине
Союз православных журналистов сообщил об избиении епископа УПЦ Никиты на Украине
Группа неизвестных избила епископа Коломыйского и Ивано-Франковского канонической Украинской православной церкви Никиту. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.
«Беспредел! Епископа Коломыйского и Ивано-Франковского Никиту избили вечером в понедельник. На Украине начали избивать священников на улице, при этом власть всячески подстрекает к расправе, а не пресекает это», — говорится в сообщении.
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Ситуация вокруг УПЦ на Украине накаляется с каждым днем, сторонники раскольнической Православной церкви Украины лишают представителей УПЦ права аренды земли и захватывают их храмы. На прошлой неделе такие решения приняли власти Каменец-Подольского, Луцка и Хмельницкого, писал RT.
Также в марте украинские власти расторгли договор с УПЦ на аренду здания Киево-Печерской лавры, потребовав от священнослужителей покинуть обитель.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекала Запад в том, что они предпочитают не замечать нападки на УПЦ на Украине.
Религия
Украина
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