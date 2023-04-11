Мир 11 апреля 2023, 11:16 Захарову разочаровала реакция Госдепа на ситуацию с УПЦ Представитель МИД Захарова заявила, что на Западе не видят и не слышат о нападениях на УПЦ РИА «Новости»

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Западные государства делают вид, что ничего не знают о нападках на каноническую Украинскую православную церковь. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова представителя государственного департамента США Веданта Пателя, заявившего, что ему ничего не известно о нападениях на прихожан и объекты УПЦ на Украине, написал RT.

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«Я вам скажу, вот это принципиальность. Не замечают, не слышат и не видят, хоть кол на голове теши. Так еще суметь надо, согласитесь. Держаться месяцами, сохраняя свежее удивление: „Нарушения религиозных свобод и прав человека на Украине? Не слышали, честно. Гонения на УПЦ? Да что вы говорите? Захват лавры? А это где?“» — написала Захарова.

Ранее стало известно, что противники УПЦ совершили попытку силового захвата кафедрального собора в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области. Пришедшим на защиту обители вручали повестки в войска.