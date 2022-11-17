Мир 17 ноября 2022, 16:39 Неизвестные дважды пытались напасть на посольство России в Польше Дипломат Нечаев: на российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября

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Неизвестные два раза пытались напасть на российское посольство в Польше в ночь на 12 ноября. Об этом заявил заместитель главы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев во время брифинга.

«В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом», — сообщил дипломат.

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По его словам, местные полицейские пассивно наблюдали за происходящим и не пытались задержать злоумышленников. Сложившаяся ситуация, отметил Нечаев, в самом центре Варшавы тревожит и говорит о грубом нарушении Польшей обязательств по защите представительств других стран от любого вторжения или нанесения ущерба.

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Он призвал польские власти обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий в стране. Также Нечаев потребовал провести расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

В Польше накануне произошел инцидент. На территории страны упали две ракеты неизвестного происхождения. В СМИ пытались обвинить в этом Россию. Польский глава Анджей Дуда 16 ноября подтвердил высокую вероятность того, что на территории страны упала украинская ракета. Такого мнения придерживается и Минобороны США. При этом Зеленский продолжает говорить о непричастности страны к случившемуся.