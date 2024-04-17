Мир 17 апреля 2024, 06:13 «Не в том направлении». Рогов объяснил опасность идеи МАГАТЭ об украинцах на ЗАЭС Рогов: представители Украины на ЗАЭС станут корректировщиками ударов ВСУ по ней РИА «Новости»

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Попав на Запорожскую АЭС, представители Украины начнут помогать своим войскам наносить удары по ней. Фактически они станут ядерными террористами, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«[Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси действует не в том направлении. Он пытается притащить украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. <…> Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Как точно они попадают по атомной станции?» — сказал он.

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Владимир Рогов не поддержал идею провести совместную российско-украинскую оценку технического состояния и безопасности Запорожской АЭС. Он посоветовал МАГАТЭ добиться прекращения огня по предприятию вместо того, чтобы вводить новые правила и создавать комиссии.

В апреле возобновили удары по Запорожской АЭС. Реакторную установку одного из энергоблоков перевели в режим «холодный останов». Рафаэль Гросси отказался признавать причастность украинских военных к атакам.