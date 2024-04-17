17 апреля 2024, 06:13
«Не в том направлении». Рогов объяснил опасность идеи МАГАТЭ об украинцах на ЗАЭС
Рогов: представители Украины на ЗАЭС станут корректировщиками ударов ВСУ по ней
Попав на Запорожскую АЭС, представители Украины начнут помогать своим войскам наносить удары по ней. Фактически они станут ядерными террористами, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«[Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси действует не в том направлении. Он пытается притащить украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. <…> Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Как точно они попадают по атомной станции?» — сказал он.
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Владимир Рогов не поддержал идею провести совместную российско-украинскую оценку технического состояния и безопасности Запорожской АЭС. Он посоветовал МАГАТЭ добиться прекращения огня по предприятию вместо того, чтобы вводить новые правила и создавать комиссии.
В апреле возобновили удары по Запорожской АЭС. Реакторную установку одного из энергоблоков перевели в режим «холодный останов». Рафаэль Гросси отказался признавать причастность украинских военных к атакам.
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