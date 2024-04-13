Мир 13 апреля 2024, 08:24 Реакторную установку энергоблока № 4 ЗАЭС перевели в «холодный останов» ЗАЭС: реакторную установку энергоблока № 4 перевели в режим «холодный останов» РИА «Новости»

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Реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции перевели в режим «холодный останов» утром 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации», — подчеркнули представители ЗАЭС.

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По их информации, радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах природных значений

«Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии „холодный останов“», — уточнили в пресс-службе.

«Холодный останов» — это безопасный режим, при котором реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

За последнюю неделю ЗАЭС неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Удары ВСУ по атомному объекту обсудят на заседании Совбеза ООН 15 апреля.