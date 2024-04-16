Мир 16 апреля 2024, 18:48 Не только переговоры. Зеленскому указали, что нужно сделать для завершения конфликта Кнайсль: Зеленский должен изменить Конституцию Украины, чтобы решить конфликт РИА «Новости»

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Владимир Зеленский должен изменить Конституцию Украины для завершения конфликта. Даже публичные переговоры не смогут привести к урегулированию ситуации, уверена экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщило РИА «Новости».

«Даже если начнутся какие-то переговоры, это не решит проблемы, потому что просто переговоры — они ни к чему не ведут», — сказала Кнайсль.

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По ее мнению, Зеленский прежде всего должен поменять Конституцию. Даже саммит в Швейцарии по урегулированию конфликта также не станет площадкой для принятия важных решений, считает министр.

«Не вижу в этой встрече ничего, что могло бы решить ситуацию на Украине», — подчеркнула Кнайсль.

Она пояснила, что подобные проблемы не решают на саммитах.

Ранее Зеленский осудил идею спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который предложил разделить пакет помощи Израилю и Украине. Он назвал инициативу позором для всего мира и демократии, добавив — помощь Украине является для Белого дома не вопросом безопасности, а «чистой политикой».

Кроме того, Зеленский снова заявил, что не хочет вести переговоры с Россией. А эксперты предполагают, что ВСУ столкнутся с тяжелейшими испытаниями в ближайшие месяцы.