16 апреля 2024, 18:35
Зеленский обрушился на США с критикой из-за решения американского конгресса
PBS: Зеленский назвал позором решение США о разделении помощи Израилю и ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который предложил разделить пакет помощи Израилю и Украине. Об этом украинский лидер заявил в интервью PBS.
«Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», — подчеркнул Зеленский.
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Он назвал инициативу Джонсона позором для всего мира и демократии. Зеленский добавил, что помощь Украине является для Белого дома не вопросом безопасности, а «чистой политикой».
Ранее на закрытой встрече республиканской партии Джонсон указал на необходимость вынести на согласование конгресса пакет помощи Украине в виде отдельного документа, сообщил RT.
О том, зачем Соединенным Штатам разбивать законопроект о помощи Израилю и ВСУ, рассказал «360» блогер «Голос Мордора». Он предположил, что представитель конгресса хочет удержаться на своем посту, поэтому пытается подстроиться под желания как республиканцев, так и демократов.
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