Спецоперация 12 апреля 2024, 01:15 ВСУ столкнутся с тяжелейшими испытаниями в ближайшие месяцы в зоне СВО Bloomberg: следующие несколько месяцев станут тяжелейшим испытанием для ВСУ РИА «Новости»

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Ближайшие несколько месяцев станут тяжелейшим испытанием для украинской армии из-за критического дефицита боеприпасов и систем противовоздушной обороны, а также усталости украинцев от боевых действий. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Западные официальные лица опасаются, что Украина переживает самый нестабильный период за более чем два года конфликта. Они заявили о «риске краха украинской обороны», что позволит российским войскам перейти к крупному наступлению.

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«Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку население все больше устает от конфликта, особенно в городе Харьков на востоке страны, который стал особенно уязвим», — отметили в материале.

Один из американских чиновников также подчеркнул, что моральный дух бойцов ВСУ довольно низок, поэтому нельзя исключить вероятность развала украинской армии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новые пакеты западной помощи, контратаки ВСУ и так называемые «мясные штурмы» никак не повлияют на ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, в боевых действиях уже происходит коренной перелом.