17 апреля 2024, 14:11
«Не припомнят такого». Турист показал улицы Дубая после разрушительного ливня
Житель Дубая заявил, что ливневки не справились с ураганом и затоплением
Сильный ливень в Дубае залил улицы и здания, ливневая канализация не справилась с потоком воды. Российский турист рассказал «360» о сильнейшей непогоде за последние годы.
«Мы живем здесь четыре года и такое видим первый раз. Наши соотечественники говорят, что не припомнят такого. А так, ливень с ветром, ничего необычного для российского человека», — сказал он.
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Собеседник «360» показал один из популярных туристических микрорайонов Jumeirah Beach Residence на второй день после непогоды. Из-за подтоплений закрыли кафе и магазины, во многих заведениях продолжили откачивать воду. Мужчина связал подтопление с тем, что местная инфраструктура не предназначена для таких катаклизмов.
«Интересно наблюдать это в Дубае. Ливневки же почти не делают у дорог, и как результат, все затопило», — сказал он.
Ливень начался в Дубае ночью 16 апреля. Очевидцы показали «360» ушедшие под воду машины и пожаловались на плохую видимость. К вечеру ситуация ухудшилась. Отложили рейсы, которыми планировали улететь 2,5 тысячи российских туристов. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил RT, что дожди прекратятся во второй половине дня 17 апреля.
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