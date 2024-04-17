Мир 17 апреля 2024, 00:51 Около 2,5 тысячи российских туристов застряли в аэропортах ОАЭ АТОР: около 2,5 тысячи россиян ожидают рейсы из ОАЭ, отложенные из-за непогоды Freepik

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Примерно 2,5 тысячи россиян ждут рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые перенесли из-за обильных осадков. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова передало РИА «Новости».

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», — отметила она.

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Ломидзе объяснила, что туристов покормили и предложили им места для временного размещения. Она выразила надежду, что на следующий день авиасообщение полностью восстановится.

Ранее аэропорт в Иванове временно отменил все рейсы из-за необходимости обновить сертификат на аэродром. Как отметили в воздушной гавани, сотрудники прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации. Обновление нужно, чтобы обеспечить безопасность пассажирам.