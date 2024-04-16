Эксклюзив 16 апреля 2024, 16:22 «Катаклизм». Дубай ушел под воду из-за сильных ливней Ливни вызвали наводнение в Дубае

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Мощные ливни обрушились на Дубай. Дождь не прекращается с ночи, дороги затопило, и автомобилистам приходится буквально проплывать по улицам. Очевидица прислала «360» видео из ушедшего под воду города.

«Были здания — нет зданий», — прокомментировала она ролик.

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На записи из-за сильного дождя, идущего буквально стеной, почти ничего не видно. Всю ночь в Дубае были молнии и ливни.

«Дождь не прекращается. ТВ не работает», — пожаловалась она.

Очевидица сообщила, что сливы на улицах работают плохо — они не приспособлены с подобным погодным условиям. На улице бушует сильный ветер. Невозможно заказать доставку еды или продуктов.

«Никто не ожидал. То они искусственно дожди вызывают, то такой катаклизм», — добавила собеседница.

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По данным портала flightradar24, из-за ливней в ОАЭ не могли приземлиться самолеты. Воздушным судам приходилось кружить в воздухе.