Эксклюзив 16 апреля 2024, 18:19 Стало еще хуже. Бушующий ветер и мощный ливень в Дубае сняли на видео Появилось видео из затопленного дождями Дубая

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Дубай уходит под воду из-за мощных ливней. Дожди размывают дороги и затапливают улицы, местные жители и туристы опасаются выходить из домов и отелей. К вечеру ситуация в городе ухудшилась, рассказала «360» очевидица.

«Все еще хуже стало», — сообщила она.

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Дождь в Дубае не прекращается с ночи. Мощный ливень сопровождают грозы, а теперь поднялся бушующий ветер. На записи, которой поделилась собеседница «360», видно, как гнутся пальмы под натиском стихии, а авто буквально плывут по улицам.

Затопленными оказываются здания. Очевидица показала, как вода льется возле кабины лифта отеля.

«У меня протекла гостиница», — прокомментировала она.

Ливневки не справляются с наводнением, телевидение не работает. Утром в ОАЭ не могли приземлиться самолеты.