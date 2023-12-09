Мир 09 декабря 2023, 17:39 Названы условия возвращения России в зерновую сделку Захарова: Россия вернется в зерновую сделку после снятия санкций с компаний АПК РИА «Новости»

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Россия сохранила возможность возвращения в зерновую сделку при условии снятия всех санкций в отношении компаний агропромышленного комплекса. Об этом в интервью агентству France-Presse заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полную расшифровку беседы на русском языке она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что зерновая сделка не оправдала заявленного изначально гуманитарного характера. Из почти 33 миллионов тонн грузов нуждающиеся страны получили менее 3%. Также не сбылись прогнозы западных политиков, предсказавших угрозу голода и глобальный дефицит продовольствия.

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Захарова указала, что стоимость зерна на мировых рынках пошла вниз и с марта 2022 года упала на 25−40%.

«Возможность реанимирования „черноморской инициативы“ остается. Принципиальную позицию четко озвучил президент России Владимир Путин. Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса», — добавила представитель МИД.

Захарова отметила, что Россия продолжает экспорт отечественного продовольствия и удобрений на рынки, а также на безвозмездной основе — нуждающимся странам Африки.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля этого года. Об отказе от нового продления соглашения заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что возобновление договоренностей возможно при соблюдении ряда условий.

Выход из ситуации предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который направил свои предложения министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Но глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что об отмене санкций против агропромышленного комплекса России в тексте не идет, а только про обход ограничений.