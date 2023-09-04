Мир 04 сентября 2023, 07:44 ООН поставила задачу помочь России со страхованием судов для зерновой сделки A Haber: ООН запланировала решить проблемы со страхованием продуктовых судов РФ Unsplash

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ООН запланировала взять на себя решение проблем со страхованием российских судов с зерном. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в послании главе МИД России Сергею Лаврову предложил возобновить зерновую сделку. По информации телеканала, организация запланировала помочь российской стороне в решении различных проблем для продолжения инициативы по перевозке сельскохозяйственной продукции.

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«В пакет предложений включены такие пункты, как вмешательство ООН в преодоление проблем со страхованием и принятие мер по решению проблем, с которыми сталкиваются российские суда, перевозящие зерновые продукты», — передал телеканал.

В список обещаний входило также обязательство переподключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT и разморозить активы российских компаний.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для продолжения инициативы нужны гарантии со стороны ООН. Она добавила, что в пакете предложений не было никаких новых идей.

«Раньше это все тоже „подразумевалось“, только так и не заработало», — сообщила она.