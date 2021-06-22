Названы опасные особенности нового индийского штамма коронавируса

Появившийся в Индии новый штамм коронавируса, названный «дельта плюс», быстрее распространяется от носителя к носителю, сильнее поражает клетки легких и может уходить от атаки антител. Об этом говорится в официальном заявлении Минздрава Индии, направленном в три штата, где наблюдается сложная эпидемическая ситуация.

Чиновники заявили, что для решения вопроса с мутировавшим штаммом коронавируса требуется как можно скорее получить расшифровку его генома. Этим занимается специально созданный консорциум INSACOG. В него входят 28 лабораторий, которые занимаются изучением коронавируса Sars Cov-2 и всех его мутаций.

Перед учеными стоит задача не просто расшифровать геном возбудителя, но и найти меры, которые позволят его побороть.

Властям штатов со сложной эпидемической ситуацией Минздрав поручил принять меры для сокращения социальных контрактов жителей, провести масштабное тестирование для быстрого выявления и изоляции зараженных, а также усилить масштабы вакцинации.

Индийский штамм коронавируса, названный «дельта», обнаружили в октябре прошлого года. Он вызвал массовую вспышку заражения на территории страны, а после распространился по миру. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил что у подавляющего количества госпитализированных за последние недели выявили именно эту версию возбудителя.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях индийского штамма при атаке на организм. По его словам, этот возбудитель не разрушает клетки, а переходит из одной в другую, оставляя свою ДНК. Таким образом он становится устойчивым к иммунным антителам. При этом ученый отметил, что вакцина «Спутник V» поможет организму справиться со всеми известными сегодня штаммами коронавируса.