В Москве у 89,3% заболевших ковидом обнаружили индийский штамм. Этот вариант вируса считается более агрессивным и заразным. Для защиты от мутировавшего патогена у человека должно быть вдвое больше антител, чем к оригинальному варианту вируса.

«Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным. Это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется и самое неприятное — чтобы ему противостоять, количество антител у человека должно быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин РИА «Новости».

Что такое индийский штамм?

Данная мутация коронавируса также известна как дельта-вариант коронавируса. Этот штамм впервые обнаружили в индийском штате Махараштра еще в октябре 2020 года. С тех пор он широко распространился по Индии и по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) характеризует эту мутацию как опасную.

Новая версия вируса проще связывается с клетками человека и лучше избегает иммунные реакции организма. Об этом Deutsche Welle рассказал клинический эпидемиолог Дипти Гурдасани.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко отметил в разговоре с «360», что нет ничего удивительного в мутации коронавируса. Это естественный процесс эволюции, и он никогда не закончится. Важнее тут то, какое влияние эти мутации оказывают на свойства вируса.

«Для нас сейчас интерес представляют два свойства — это скорость распространения вируса. Стал ли он более быстрым и может ли от одного человека переноситься к двум-трем и даже больше людям. Второе — это изменение клинической картины. Вызывает ли этот вариант более или менее тяжелую форму болезни», — рассказал эксперт.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день индийский штамм обнаружен более чем в 80 странах. И в его распространении тоже нет ничего удивительного. Полностью авиасообщение между странами никто не закрывал. И если из России самолеты часто в Индию не летали, то штамм могли завезти и путешественники из Великобритании, где эта мутация тоже успела широко распространиться.

Чем он опасен?

Согласно данным Public Health England (PHE), исполнительного агентства министерства здравоохранения Великобритании, более 90% новых случаев COVID-19 там связаны с дельта-вариантом. В Москве сейчас тоже большая часть случаев связаны с индийским штаммом. Это может указывать на то, что данный вид коронавируса более заразный и легко распространяемый.

Бутенко объяснил это тем, что данная форма мутации оказалась более агрессивной. Ей легче проникнуть в организм человека. При этом пока рано говорить о том, является ли она более смертоносной.

«Убедительных данных по поводу того, что эта форма вируса является более тяжелой, нет. Но она определенно обладает большей контагиозностью», — подчеркнул профессор.

По данным PHE, индийский штамм с большей вероятностью вызовет госпитализацию заболевшего. Однако технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове отметила, что нужно провести больше исследований по этой теме. Нельзя пока с уверенностью говорить, что индийский штамм вызывает более серьезное заболевание.

«Нам нужна дополнительная информация, чтобы определить: действительно ли это сам вариант или комбинация факторов?» — сказала Ван Керхове.

Из основных симптомов индийского штамма можно назвать насморк, боль в горле и головную. При первых респираторных симптомах следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Что насчет вакцин?

Если вирус становится агрессивнее и опаснее, значит ли это, что вакцинация может оказаться бессильна? Для борьбы с этой формой коронавируса понадобится больше антител, чем для борьбы с уханьским коронавирусом. Однако эксперты заверяют: именно вакцина производит достаточное количество антител, чтобы победить дельта-вариант.

Недавно Российский фонд прямых инвестиций заявил в Twitter, что российская вакцина лучше всего справляется с данной мутацией коронавируса.

«„Спутник V“ более эффективна против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, чьи данные по борьбе с этим штаммом были опубликованы на данный момент», — гласило их сообщение.

В Британии одно из исследований показало, что эффективность против индийского штамма для Pfizer-BioNTech составила 36% после одной дозы и 88% — после двух доз. Для AstraZeneca это было 30% после одной дозы и 67% — после двух.

Даже если вакцина не сможет защитить человека от заражения индийским штаммом, вместе с ней перенести болезнь будет гораздо проще.