Опасность индийского штамма коронавируса объяснил Гинцбург

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны своей устойчивостью к антителам. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что индийский штамм не разрушает клетку.

«У индийского штамма другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — рассказал ученый.

Он отметил, что «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний дней штаммов.

Ранее врач-инфекционист из Индии Абдул Гафур перечислил четыре опасных симптома «индийского» штамма коронавируса, известного также как «дельта» по классификации ВОЗ. Специалист отметил, что во многом «дельта»-вариант коронавируса похож на простуду. У пациентов болят голова и горло, появляется насморк. Но это еще не все. К этим симптомам добавляются диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов.