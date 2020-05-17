Названо условие окончательной оценки смертности от COVID-19

Окончательную оценку смертности от COVID-19 давать пока рано. Для этого нужно дождаться большего числа исследований летальности в мировом масштабе.

«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом глобальном масштабе», — приводит РБК текст сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации добавили, что оценка показателей смертности — это сложная задача в случае многих болезней. Ранее Bloomberg опубликовал материал под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в котором говорится, что в России якобы неправильно ведут подсчет числа смертей от COVID-19.

Это вызвало возмущение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что против России развернули дезинформационную кампанию. После этого Bloomberg поменял заголовок статьи на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности от последствий заражения коронавирусом в России в 7,5 раза ниже, чем в среднем по миру.

По последним данным от COVID-19 в РФ умерли 2537 человек.