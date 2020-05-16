Bloomberg переименовал статью о COVID-19 в России после скандала
Изначально материал вышел под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Это вызвало возмущение официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Дипломат заявила, что в отношении России развернута компания по дезинформации. При этом, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвиняет Москву в желании изменить миропорядок.
Сейчас название статьи сменилось. Материал теперь носит название «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».
Журналисты в статье ставят под сомнение данные статистики о смертельных случаях из-за коронавирусной инфекции в России. Схожие статьи ранее вышли и в американских изданиях The New York Times и Financial Times.
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.