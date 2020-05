Bloomberg переименовал статью о COVID-19 в России после скандала

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавирусной инфекции в России после критики со стороны МИД РФ.

Изначально материал вышел под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Это вызвало возмущение официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Дипломат заявила, что в отношении России развернута компания по дезинформации. При этом, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвиняет Москву в желании изменить миропорядок.

Сейчас название статьи сменилось. Материал теперь носит название «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Журналисты в статье ставят под сомнение данные статистики о смертельных случаях из-за коронавирусной инфекции в России. Схожие статьи ранее вышли и в американских изданиях The New York Times и Financial Times.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.