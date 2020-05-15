    15 мая 2020, 05:59

    МИД заявил, что против России запустили дезинформационную кампанию

    Александра Ломейко

    Пандемия коронавируса стала контекстом для дезинформационной кампании, которую развернули на Западе против России. Ее направление задал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала в Facebook мнение Столтенберга, которое он высказал в интервью итальянской газете La Repubbliса.

    «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок», — привела слова генсека НАТО Захарова.

    Она усомнилась, что с упомянутым Столтенбергом миропорядком все хорошо. Представитель российского МИД напомнила о статье агентства Bloomberg, выпущенной с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

    Позже издание изменило название статьи. Теперь оно звучит как «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

    «Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — усмехнулась Мария Захарова.

    Йенс Столтенберг заявил, что Москва вместе с Пекином якобы распространяют фейки о COVID-19. По мнению генсека Североатлантического альянса, таким образом страны хотят нарастить свое влияние среди государств НАТО и Евросоюза. Конкретные примеры Столтенберг приводить не стал.

    По версии Bloomberg, Россия ведет учет смертности от коронавируса не так, как другие страны. Из-за этого статистика летальных исходов якобы занижена, чем в большинстве государств. В РФ подобные высказывания опровергли.

    Статьи на подобные темы выходили в изданиях Financial Times и The New York.