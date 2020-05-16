В России летальность от COVID-19 ниже мирового в 7,5 раза

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от коронавирусной инфекции в России в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.

В анонсе передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» ведущий Дмитрий Киселев задался вопросом, почему низкий уровень смертности от CoViD-19 в Рф вызывает у других стран приступы ревности.

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — добавила Голикова.

Накануне число диагностированных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило отметку в 4,5 миллиона. На первом месте по числу заражения по-прежнему остается США, следует из данных университета Джонса Хопкинса. В стране 1,4 миллиона заразившихся. На втором месте Россия — более 272 тысяч выявленных случая COVID-19. Третью строчку занимает Великобритания — свыше 241 тысячи человек с положительным тестом на коронавирус.

Больше всех умерших также в Соединенных Штатах — по последним данным, больше 88 тысяч пациентов. Россия в этом списке на 18 строчке — в стране зафиксировано 2537 летальных случая.