Мир 02 января 2023, 13:17 Названо примерное число ядерных боеголовок у КНДР Yonhap: иностранные эксперты оценили ядерный потенциал КНДР в 15–60 боеголовок РИА «Новости»

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Власти Северной Кореи обладают от 15 до 60 ядерных боеголовок. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сведения иностранных специалистов.

Аналитики предположили, что в сентябре у КНДР уже было до 30 боеголовок, которые возможно применять в баллистических ракетах средней дальности.

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Специалисты Стокгольмского института подсчитали, что у Северной Кореи есть всего 20 зарядов, однако имеющегося материала хватит для производства еще как минимум 45 ядерных боеголовок.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын называл своей задачей создание самого мощного в мире стратегического ядерного вооружения. По его словам, эта мера направлена на защиту суверенитета и достоинства жителей государства.

Утром 31 декабря военные КНДР запустили очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Представитель Министерства обороны Южной Кореи предупреждал, что в случае применения ядерного оружия режим Ким Чен Ына падет очень быстро, писали «Невские новости».