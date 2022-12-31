Мир 31 декабря 2022, 22:10 Северная Корея выпустила еще одну ракету в сторону Японского моря — СМИ Yonhap: КНДР выпустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря РИА «Новости»

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Власти Северной Кореи произвели пуск очередной баллистической ракеты в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Там добавили, что информации о дальности и высоте полета пока что нет, сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейские военные назвали запуск «провокацией» и отметили, что это уже происходит второй день подряд. По мнению авторов статьи, действия могут быть ответом на испытание твердотопливного ракета-носителя, которое 30 декабря провело Минобороны Южной Кореи.

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Утром 31 декабря КНДР осуществила запуск трех ракет в направлении Японского моря. Власти островного государства уточнили, что все снаряды упали, не долетев до их исключительной экономической зоны.

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На Корейском полуострове сохраняется «провокационная обстановка», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его мнению, с учетом международной обстановки необходимо пересмотреть работу по наращиванию оборонной мощи страны. Глава государства призвал членов Трудовой партии поменять подход к работе, чтобы достичь поставленных задач.