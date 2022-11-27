Мир 27 ноября 2022, 06:11 Ким Чен Ын назвал целью КНДР обладание сильнейшими в мире ядерными силами РИА «Новости»

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Власти КНДР намерены создать самые могущественные в мире стратегические ядерные силы. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын. Его слова привело Центральное телеграфное агентство.

Как отметил руководитель КНДР, строительство ядерный вооруженных сил является самым важным революционным делом. Оно направлено на защиту достоинства и суверенитета страны и ее жителей.

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«Конечная цель этого дела заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», — подчеркнул Ким Чен Ын.

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Оружием такого типа он назвал усовершенствованную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». За ее разработку лидер КНДР поблагодарил специалистов оборонной научно-исследовательской области.

«Они в полной мере продемонстрировали на весь мир твердую решимость нашего государства к достижению цели построения сильнейшей в мире армии», — заявил он.

По словам северокорейского руководителя, ученым удалось достигнуть поразительного скачка в сфере развития ядерных вооружений.