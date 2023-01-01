Мир 01 января 2023, 17:06 Минобороны Южной Кореи предрекло падение режима в КНДР при применении ядерного оружия Yonhap: Южная Корея пригрозила КНДР падением режима при применении ядерного оружия Unsplash

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Представители Минобороны Южной Кореи заявили, что провокации КНДР с применением ядерного оружия приведет к «падению режима». Их слова процитировали журналисты агентства Yonhap.

«Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима [главы КНДР] Ким Чен Ына», — рассказали представители ведомства.

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Таким образом они отреагировали на недавнее заявление северокорейского лидера. Тот во время шестого пленума ТПК восьмого созыва призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок. Также Ким Чен Ын назвал необходимостью создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар.

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Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР готовится начать войну. Представители ведомства войну призвали власти Северной Кореи немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации. По мнению ведомства, такой вариант развития событий - единственный способ улучшить условия жизни населения КНДР.