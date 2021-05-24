Названо место возможного саммита Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена может пройти в Женеве. Об этом со ссылкой на источники сообщили швейцарская газета Tages-Anzeiger и корреспондент телеканала NBC News Джефф Беннетт на своей странице в Twitter.

В своем заявлении американский журналист отметил, что Женева остается наиболее вероятным местом встречи лидеров двух мировых держав. Также он напомнил, что Байден выразил надежду на встречу с президентом России во время своего визита в Европу в июне.

Беннетт отметил, что основными темами переговоров станут борьба с изменением климата, контроль над ядерным вооружением, сдерживание Северной Кореи и стабильность в Афганистане после вывода американских войск.

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Арктическом совете в Рейкьявике на вопрос о согласовании встречи Путина и Байдена отшутился: «Мы же не таможня, чтобы давать добро».

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что окончательных договоренностей о встрече стороны пока не достигли. При этом он не исключил, что саммит примет одна из европейских дипломатических столиц. В качестве вероятного месяца проведения встречи он назвал июнь.

О предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер США Джо Байден заявил в первой половине апреля. Тогда же в Кремле не исключили что встреча может пройти в одной из стран Евросоюза. При этом там отметили, что сначала требуется согласовать даты и вопросы, которые главы двух держав обсудят.