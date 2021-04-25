Встречу Путина и Байдена запланировали на июнь

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может состояться в июне. Но решение будет зависеть от многих факторов. Об этом рассказал помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

«Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в качестве возможного срока встречи двух президентов называют июнь, даже есть конкретные даты. Но называть их он не стал.

В середине апреля Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По данным пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Потом президент Америки предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Также Белый дом сообщил, что во время первого европейского турне с 11 по 14 июня Байден посетит Бельгию и Великобританию. Он также примет участие в саммитах G7, НАТО и США — ЕС. Возможно, удостоится аудиенции британской королевы Елизаветы II.