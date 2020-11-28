Названо количество вернувшихся в Карабах беженцев

По данным военного ведомства, всего на территорию непризнанной республики вернулись 23 514 беженцев.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе между армиями региона и Азербайджана продолжались почти два месяца. Прекратить ведение огня удалось только после того, как

президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о разрешении ситуации в регионе.

Документ обязывал прекратить военные действия и фиксировал участников конфликта на занимаемых ими позициях. Россия ввела миротворцев, которые будут следить за сохранением режим прекращения огня на линии разграничения. Кроме того, они будут охранять Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению.

В основу миротворческого контингента вошли военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Они уже установили наблюдательные посты и организовали центр командования в Степанакерте.

Прибывшие в Карабах саперы приступили к разминированию территорий около населенных пунктов и на позициях наблюдательных постов. Найденные боеприпасы вывозят на специальный полигон. Если взрывчатку опасно перевозить без детонации, тот ее уничтожают на месте.