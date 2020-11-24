Российские саперы приступили к разминированию в Нагорном Карабахе

Российские военные инженеры начали разминировать территорию Нагорного Карабаха. Они ищут взрывчатку рядом с населенными пунктами и на позициях, где планируют построить стационарные посты миротворцев.

«Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования. <…> Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны России.

В ведомстве добавили, что найденные боеприпасы и взрывчатку вывозят на полигон и подрывают. Если увезти опасные находки нельзя, их уничтожают на месте.

Российские саперы прилетели в Ереван 23 ноября и совершили марш в Карабах. Всего для участия в миротворческой операции в регион прибыли около 100 военных инженеров. С собой они привезли специальную технику, включая робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и бронетранспортеры.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Война шла с 27 сентября.