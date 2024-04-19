Мир 19 апреля 2024, 09:47 Названа возможная причина ночного удара Израиля по Ирану Yedioth Ahronoth: по Ирану ударили так, чтобы страна стерпела атаку Ayal Margolin-Jinipix/xinhua / Global Look Press

Читать 360tv в

Удар по Ирану нанесли таким образом, чтобы власти страны смогли «его стерпеть» и воздержаться от эскалации. Такое мнение выразили журналисты израильской газеты Yedioth Ahronoth.

Авторы материала не указали, кто именно совершил удар. Как предположили журналисты, целью атаки были объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции. Это сделали для того, чтобы дальнейшего обмена ударами не произошло.

Реклама

По мнению обозревателей, информация иранских СМИ об отсутствии ущерба говорит о том, что власти страны считают ситуацию «исчерпанной».

В ночь на 19 апреля Израиль ударил ракетами по Ирану. Как сообщило агентство Bloomberg, власти страны предупредили Соединенные Штаты о планируемой атаке.

Обострение на Ближнем Востоке началось после атаки Ирана. Армия страны 14 апреля выпустила снаряды по Израилю.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после атаки ЦАХАЛ по Ирану иронично напомнил жителям США, куда идут их налоги.