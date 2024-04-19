Мир 19 апреля 2024, 07:26 Маск после удара Израиля по Ирану напомнил об американских налогоплательщиках Li Rui/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Основатель Telsla и SpaceX Илон Маск с иронией высказался об атаке ЦАХАЛ по Израилю и напомнил американцам о том, куда идут их налоги. Бизнесмен опубликовал свой комментарий в социальной сети Х.

Один из пользователей разместил пост с предположением, что целью удара Израиля была восьмая база ВВС Ирана. Он добавил, что на этом военном объекте базируются истребители F-14 Tomcat, переданные республике американской стороной еще в 1970-е годы.

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Маск в ироничной форме прокомментировал эту запись.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — подчеркнул предприниматель.

Ранее израильские военные обстреляли ракетами территорию Ирана. По данным агентства о Reuters, ЦАХАЛ атаковал военный объект около аэропорта в городе Исфахан.

После сообщения об ударе члены арабской делегации вышли из зала Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля Гилада Эрдана и покинули заседание.