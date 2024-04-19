Мир 19 апреля 2024, 07:54 Власти Израиля заранее уведомляли Белый дом об атаке Ирана Bloomberg: Израиль 18 апреля предупредил США об ударе по Ирану IDF/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Руководство Израиля направляло администрации США оповещение о планируемом ракетном ударе по территории Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, израильские власти 18 апреля предупредили Белый дом о готовящейся в течение 24-28 часов атаке. Подробностей переговоров США и Израиля источник агентства не приводил.

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Военные ЦАХАЛ ударили ракетами по Ирану 19 апреля. Обстрел стал ответом страны на иранскую атаку 14 апреля, во время которой армия выпустила по Израилю сотни снарядов и беспилотников. Израильское руководство назвало ночной обстрел объявлением войны и пообещало ответить на удары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что реакция государства будет мудрой. Он добавил, что власти страны не будут эмоционально отвечать на атаку и попытаются ввести руководство Ирана в состояние стресса.

В результате ЦАХАЛ атаковал объект в районе аэропорта в иранском городе Исфахан. По данным агентства Reuters, там прогремели взрывы.