Мир 22 апреля 2024, 16:34 Названа причина слабого ответа Израиля на атаки Ирана 14 апреля NYT: Союзники отговорили Израиль от масштабного ответного удара по Ирану Mamoun Wazwaz / Global Look Press

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Планы политиков и военных Израиля нанести масштабный удар по территории Ирана в ответ на воздушную атаку 14 апреля сорвали требования США и других западных стран, просивших не эскалировать обстановку в регионе. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила газета The New York Times.

Собеседники журналистов заявили, что изначально израильские власти рассматривали вариант крупного удара по военным объектам Ирана. Но из-за дипломатического давления со стороны США, Великобритании и Германии ограничили свой ответ.

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По словам источников, израильские самолеты находились за границей Исламской Республики, когда выпустили несколько ракет. Одна из них поразила зенитную батарею, а вторая взорвалась в воздухе. При этом чиновники подчеркнули, что второй снаряд уничтожили намеренно, чтобы не нанести слишком большой ущерб.

СМИ Ирана заявили, что в ночь на пятницу, 19 апреля, над провинцией Исфахан сбили три беспилотника. В заявлении говорится, что разрушений на земле и пострадавших среди жителей нет.

Израиль никак не прокомментировал эту ситуацию. Но неназванный источник в беседе с журналистами заявил, что акция стала ответом на воздушную атаку от 14 апреля.

Ирана запустил в сторону Израиля большое количество беспилотников и ракет в рамках операции «Правдивое обещание».

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что подавляющее большинство воздушных объектов поразили средства ПВО. Он добавил, что одна из ракет упала около авиабазы Неватим, но на ее работе это не сказалось.