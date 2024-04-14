14 апреля 2024, 10:18
Иран выполнил операцию «Правдивое обещание», атаковав Израиль
Глава Генштаба ВС Ирана: операция возмездия против Израиля выполнена
Военнослужащие ВС Ирана провели операцию «Правдивое обещание» против Израиля. Иран не планирует продолжать ее. Об этом заявил глава Генштаба иранских ВС.
По его словам, целью операции были информцентр на израильско-сирийской границе, а также авиабаза «Неватим» в Израиле.
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«США защищали Израиль в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но не смогли остановить операцию, она достигла своих целей», — добавил глава Генштаба ВС Ирана.
Он предостерег власти Израиля от дальнейших атак по Ирану и его представительствам в других странах.
«Следующая операция будет масштабнее», — заявил военачальник.
Агентство IRNA сообщило о попадании выпущенных Ираном ракет в аэропорт Рамон в Негеве, район Арада, город Умм-эль-Фахм.
Ранее президент США Джо Байден похвастался, что американские военные сбили почти все иранские ракеты и беспилотники, атаковавшие Израиль.
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