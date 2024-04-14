Важное 14 апреля 2024, 10:18 Иран выполнил операцию «Правдивое обещание», атаковав Израиль Глава Генштаба ВС Ирана: операция возмездия против Израиля выполнена РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС Ирана провели операцию «Правдивое обещание» против Израиля. Иран не планирует продолжать ее. Об этом заявил глава Генштаба иранских ВС.

По его словам, целью операции были информцентр на израильско-сирийской границе, а также авиабаза «Неватим» в Израиле.

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«США защищали Израиль в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но не смогли остановить операцию, она достигла своих целей», — добавил глава Генштаба ВС Ирана.

Он предостерег власти Израиля от дальнейших атак по Ирану и его представительствам в других странах.

«Следующая операция будет масштабнее», — заявил военачальник.

Агентство IRNA сообщило о попадании выпущенных Ираном ракет в аэропорт Рамон в Негеве, район Арада, город Умм-эль-Фахм.

Ранее президент США Джо Байден похвастался, что американские военные сбили почти все иранские ракеты и беспилотники, атаковавшие Израиль.