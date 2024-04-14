14 апреля 2024, 12:33
Опасную эскалацию увидели в России после ночного обстрела Израиля Ираном
МИД России призвал Иран и Израиль к сдержанности после ночного обстрела
Атака большим количеством ракет и беспилотников по территории Израиля со стороны Ирана привела к очередной опасной эскалации на Ближнем Востоке. До такой ситуации довели неурегулированные конфликты в регионе, первым из которых являются споры Израиля и Палестины. На это указали в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.
В ведомстве выразили крайнюю озабоченность ночной атакой и призвали все стороны к сдержанности.
Реклама
«Рассчитываем, что региональные государства решат имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — отметили в министерстве.
Дипломаты напомнили, что МИД Ирана назвал атаку частью самообороны, на которую имеет право по статье устава ООН, и ответом на нападения на свои объекты, включая удар по зданию консульского отдела посольства в Дамаске.
Из-за позиции западных членов Совета Безопасности ООН адекватной реакции на этот случай не было, отметили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали россиян, находящихся в Израиле, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и следовать всем рекомендациям консульства и департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.
Иран запустил в сторону Израиля большое число беспилотников и ракет в ночь на воскресенье, 14 апреля. В Исламской Республике назвали проведенную операцию «Правдивое обещание». Целью атак глава Генштаба Ирана назвал информационный центр на границе с Сирией, а также авиабазу Неватим сил обороны Израиля.
Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехватили средства ПВО. Он подтвердил, что часть ракет попали на авиабазу, но серьезного ущерба не причинили.
Израиль
Ракеты
Беспилотники
Международные отношения
Россия
МИД РФ
Иран
Реклама
Реклама