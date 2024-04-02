Мир 02 апреля 2024, 09:01 Названа неочевидная выгода Украины от переговоров с Россией Гаврилов: кураторы могут использовать переговоры для поставки оружия на Украину РИА «Новости»

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Кураторы Украины могут использовать переговоры с Россией для перегруппировки ВСУ и поставок оружия. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск», — заявил он.

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Украина еще в 2022 году законодательно запретила переговоры с Россией. При этом, по словам посла Китая в России Чжана Ханьхуэя, все стороны конфликта согласились, что он завершится именно проведением мирных переговоров. Одновременно звучат заявления стран НАТО о возможной отправке войск на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский составил свой так называемый мирный план из 10 пунктов, который бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас счел «отсталым и бредовым».