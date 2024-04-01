Мир 01 апреля 2024, 14:59 «Мирный план» Зеленского назвали бредовым Бывший аналитик СПЧ ООН де Зайс назвал бредовым «мирный план» Зеленского President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского попросту бредовый, считает бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. Таким мнением он поделился в соцсети X.

«Состоящий из 10 пунктов план Зеленского — отсталый и бредовый», — констатировал де Зайс.

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Он отметил, что с тем же успехом Сербия могла бы вернуть себе Косово, а Германия — свои исторические провинции, в том числе Восточную Пруссию и Силезию.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что за мирные переговоры России и Украины будут отвечать западные лидеры, а не украинский президент.

Активное участие в продвижении мирного диалога пообещал принять Китай. Он давно представил подробную программу по урегулированию конфликта. При этом КНР отказалась участвовать уже в нескольких конференциях по решению конфликта из-за того, что туда приглашали только одну из его сторон.