01 апреля 2024, 14:59
«Мирный план» Зеленского назвали бредовым
Бывший аналитик СПЧ ООН де Зайс назвал бредовым «мирный план» Зеленского
Так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского попросту бредовый, считает бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. Таким мнением он поделился в соцсети X.
«Состоящий из 10 пунктов план Зеленского — отсталый и бредовый», — констатировал де Зайс.
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Он отметил, что с тем же успехом Сербия могла бы вернуть себе Косово, а Германия — свои исторические провинции, в том числе Восточную Пруссию и Силезию.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что за мирные переговоры России и Украины будут отвечать западные лидеры, а не украинский президент.
Активное участие в продвижении мирного диалога пообещал принять Китай. Он давно представил подробную программу по урегулированию конфликта. При этом КНР отказалась участвовать уже в нескольких конференциях по решению конфликта из-за того, что туда приглашали только одну из его сторон.
Владимир Зеленский
Украина
ООН
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