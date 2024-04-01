Мир 01 апреля 2024, 09:40 Дипломат предупредил о последствиях снятия табу с отправки войск НАТО на Украину Дипломат Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с НАТО на Украине Alexander Welscher/dpa / Global Look Press

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Ввод войск НАТО на Украину спровоцирует столкновение ядерных держав. Россия готова к любому развитию событий после снятия табу на прямое участие Запада в конфликте, заявил РИА «Новости» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием „табу“ на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — сказал он.

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Дипломат предупредил, что вовлеченность НАТО чревата прямым военным столкновением ядерных держав и катастрофическими последствиями для всего мира. Он уличил страны Запада в нарушении совместного заявления от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны.

Риторика альянса о готовности к войне с Россией, по мнению Константина Гаврилова, призвана отвлечь внимание налогоплательщиков от непомерных трат на Украину — крайне коррумпированную страну. Дипломат заявил, что российской угрозой хотели также обосновать возрождение оборонной промышленности.

Украина намеренно втянет НАТО в конфликт с Россией, предупредил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер. Он заявил, что в 2024 году страна потеряет еще больше территорий.