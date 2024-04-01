01 апреля 2024, 04:56
Все стороны признали необходимость переговоров по Украине — посол КНР
Посол КНР Ханьхуэй: все стороны выступили за мирные переговоры по Украине
Все стороны украинского конфликта согласились, что он завершится проведением мирных переговоров. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине все еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров», — заявил дипломат.
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Ханьхуэй добавил, что его страна как постоянный член Совета безопасности ООН может сыграть уникальную роль в оказании помощи по поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса, чтобы создать благоприятные условия для мирных переговоров.
Дипломат отметил и то, что Китай выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят Украина и Россия. Это важно для равного участия и честного обсуждения всех вариантов мирного плана, подчеркнул посол КНР.
Ранее в Германии прошла пасхальная демонстрация, в которой участвовали несколько тысяч человек. Жители Берлина призывали остановить украинский конфликт, а также не допустить немецкого участия в нем.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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