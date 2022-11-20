Мир 20 ноября 2022, 20:45 ЦИК Казахстана представил предварительные подсчеты явки на выборах президента ЦИК Казахстана: по предварительным подсчетам явка на выборы президента составила 69,43% РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия Казахстана провела предварительные подсчеты, явка на выборах президента составила 69,43%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК республики Константин Петров, его процитировал ТАСС.

«Всего по стране на 22.00 по времени Астаны (19.00 мск) получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования», — сообщил Петров на брифинге.

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Выше всего явка отмечена в Жетысуской области, там проголосовало 81,42% избирателей. Меньше всего человек пришли на избирательные участки Алматы, всего 28,72%, отметил Петров. Он добавил, что голосование внутри страны завершилось, участки работают только за пределами республики.

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Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в спокойной обстановке. С начала голосования в органы прокуратуры поступили всего три обращения, их рассмотрят в установленном порядке. Жители Казахстана выбирали президента из шести кандидатов, в числе которых — действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.