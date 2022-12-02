Мир 02 декабря 2022, 09:34 НАТО оказался в сложном положении из-за ситуации на Украине Сенатор Пушков в ответ на слова Столтенберга объяснил роль НАТО в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Помогая Украине, НАТО пошатнул свое положение, в любой момент кризис может стать неконтролируемым. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков написал об этом в Telegram-канале.

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО», — заявил он под репостом видеообращения генсека Йенса Столтенберга о невмешательстве в конфликт.

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Сенатор объяснил, что альянс маневрирует между нанесением максимального вреда России и минимального — самому себе. Это опасная для него ситуация, потому что из-за таких случаев, как падение украинских ракет в Польше, кризис может выйти из-под контроля. Он заявил, что НАТО напрасно игнорирует этот случай и не вспоминает, что сначала обвинили российских военных, а затем поняли, что вина на Украине.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал НАТО и США прямыми участниками конфликта. Он сказал, что они накачивают киевский режим оружием для уничтожения русских.