Участники саммита НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня, объявят, что Россия перестала быть партнером для Альянса и превратилась в угрозу. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Bild am Sonntag.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — рассказал Столтенберг.

Новая стратегическая концепция НАТО также будет затрагивать Китай, усиление которого является вызовом для интересов, ценностей и безопасности Альянса.

Ранее о том, что в новой концепции НАТО Россию официально объявят угрозой, говорила и постоянный представитель США в Альянсе Джулианн Смит.

Украинский президент получит приглашение на саммит. Участие подтвердил американский президент Джо Байден. Кроме непосредственных членов НАТО, приедут представители Швеции и Финляндии (страны претендуют на членство в Альянсе), премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.