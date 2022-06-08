Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Мадриде

Американский президент Джо Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде, объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Встреча альянса пройдет с 28 по 20 июня, сообщил ТАСС.

«Байден подтвердил присутствие», — сказала она в интервью радиостанции Cadena SER.

Кроме непосредственных членов в саммите примут участие представители Швеции и Финляндии, которые претендуют на включение в НАТО, а также премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Эстония рассчитывает, что на июньском саммите объявят меры по усилению восточного крыла, сообщил RT. Премьер-министр страны Кая Каллас призвал укрепить силы в воздухе, на земле и море.